Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Возобновление работы фуд-кортов в Петербурге стало возможным только после того, как их владельцы согласились с требованием о 100%-ной вакцинации к 1 сентября сотрудников, за исключением тех, кто перенёс COVID-19 в последние полгода. Об этом заявил 16 августа в своём радиообращении к горожанам губернатор Петербурга Александр Беглов.

ИА REGNUM Фуд-корт в ТРЦ Петербурга

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«Требование серьезное, но 121 предприятие общественного питания согласилось работать на этих условиях. Другого пути сегодня нет», — сказал губернатор.

Беглов напомнил, что Роспотребнадзор сформировал требования по вакцинации к работникам и других сфер.

«Растёт доля вакцинированных среди государственных служащих Санкт-Петербурга, а также среди сотрудников всех бюджетных учреждений, работающих с людьми», — добавил губернатор.

Напомним, открытие фуд-кортов, фуд-плейсов и магазинов-островов в торговых центрах Петербурга началось со 2 августа, по мере вакцинации персонала этих торговых точек. Правительство Петербурга сняло запрет на работу таких объектов при соблюдении ими целого ряда требований эпидемиологической безопасности, главным из которых является всеобщая вакцинация персонала кроме тех, кто недавно переболел.