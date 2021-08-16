Москва, 16 августа, 2021, 18:17 — ИА Регнум. США не представили никаких аргументов, которые бы говорили о том, что экономика РФ нерыночная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявила доцент кафедры политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова Евгения Шавина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции

«Сомнения министерства торговли США в рыночном характере российской экономики выглядят как очередной повод для введения ограничений в отношении России, не более того, — сказала она. — Пока не представлено никаких аргументов, свидетельствующих о том, что российскую экономику можно признать нерыночной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в США начато расследование, которое должно показать, соответствует ли экономика России статусу рыночной.