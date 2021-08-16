Флорида, США, 16 августа, 2021, 18:07 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Denzel Curry представил публике свой новой сингл «The Game», сообщает артист в своих социальных сетях. Песня войдет в новую часть спортивного симулятора Madden NFL 22 от студии EA Sports, выход игры назначен на 20 августа.

Antonio Rull Рэп

В новом сингле Curry рассказывает о своем восхождении к успеху и успехах в музыкальной отрасли.

https://www.instagram.com/p/CSfbzbsrWLb/

Сингл «The Game» вышел вместе с 16-битным видео в ретро-стиле, которое изображает вымышленный футбольный матч Zeltron 95, вдохновленный оригинальной игрой Madden 95. Клип доступен на официальном Youtube-канале артиста.