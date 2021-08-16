Керчь, Крым, 16 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Центральная канализация не функционирует почти на половине территории города Керчь после подтопления. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Республики Крым Юрий Гоцанюк 16 августа.

Александр Полегенько ИА REGNUM Затопленные улицы Керчи

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»На территории Керчи есть проблема — в центральной канализационной станции №6 произошло подтопление. Практически полгорода сидит без канализации», — цитирует премьер-министра РК «Крым24».

Гоцанюк уточнил, что к утру 17 августа центральная канализация должна заработать.

Как сообщало ИА REGNUM, 15−16 августа в Керчи прошли сильные ливни. В зоне подтопления оказались прилегающие к рекам Мелек-Чесме и Катерлез участки улиц Шлагбаумской, Самойленко, Ерёменко, Карла Маркса, Козлова, Пролетарской, Фурманова, Горбульского, Мирошника, а также центральный рынок, а также оптово-розничный рынок. Коммунальные службы и спасатели работают с ночи 16 августа.