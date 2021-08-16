Волгоград, 16 августа, 2021, 16:57 — ИА Регнум. В Волгоградской области 16 августа подтверждено 332 случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено сутками ранее. Выздоровели 259 пациентов, не смогли справиться с осложнениями 15 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 26 районах региона. В целом, в Волгоградской области коронавирус подтверждён у 76 496 жителей. Победили болезнь 67 936 человек. Продолжают лечение в стационарах и получают амбулаторную помощь 6 499 пациентов.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончался 2 061 человек.