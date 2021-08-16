Москва, 16 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Если американский Минторг все-таки решит, что экономика РФ не может считаться рыночной, то это может обернуться повышенными пошлинами на российские экспортные товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал решение министерства торговли США провести соответствующее расследование в ходе антидемпингового анализа некоторых российских поставок.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Что касается обвинений России в демпинге, то этот вопрос всплывает уже десятки лет. И каждый раз это попытки оказания какого-то давления, начиная со времен советской индустриализации, — сказал Колганов. — Но, насколько мне известно, в постсоветский период никаких санкций по поводу демпинга или обвинений в том, что у нас нерыночное ценообразование, не предъявлялось. Если какие-то заградительные пошлины вводились Америкой, то они вводились вообще против каких-то видов продукции. Как это было со стальным прокатом в свое время».

Как пояснил Колганов, США уже не первый раз выдвигают обвинения против различных стран в связи с тем, что те будто бы прибегают к демпингу и продаже не по рыночным ценам, а по заниженным.

«Но эти обвинения, как правило, отвергаются странами, против которых они направлены, ссылками на то, что у них национальные издержки производства ниже, чем в развитых странах. И поэтому они могут продавать дешевле, и это нисколько не противоречит принципам рыночной экономики, — сказал Колганов. — Если США откажутся признать Россию рыночной экономикой, то это может грозить антидемпинговыми пошлинами, в худшем случае Россию лишат статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Это будет означать повышенные пошлины на наши экспортные товары. Я сомневаюсь, что они на это пойдут. Хотя с нынешними американскими администрациями можно ожидать всего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о причинах такой политики США в отношении РФ высказался экономист Олег Комолов.