Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Иностранных сотрудников петербургских гостиниц начали прививать от коронавирусной инфекции, сообщили 16 августа в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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При этом средний показатель вакцинации персонала гостиниц в Петербурге составляет уже более 60% сотрудников, а в некоторых отелях вакцинировано уже 80−90% персонала.

Заявки от руководителей гостиничных предприятий на выезд прививочных бригад принимает АО «Санкт‑Петербургское агентство медицинского туризма», подведомственного комитету по развитию туризма Санкт‑Петербурга.

«Для восстановления туристкой отрасли Санкт‑Петербурга необходимо обеспечить безопасность пребывания гостей в нашем городе. И не менее важно заботиться о всех сотрудниках индустрии гостеприимства, предоставив им возможность получить вакцину, чтобы защитить их здоровье», — прокомментировал председатель комитета Сергей Корнеев.

Отели Петербурга могут получить специальный статус «вакцинирован» к знаку Safe Travels SPb, если доля вакцинированных работников организации составит не менее 60%.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцинацию иностранных граждан в Петербурге будут осуществлять препаратом «Спутник Лайт».

По данным Смольного, на 16 августа в Петербурге в целом привиты 1 млн 412 тыс. человек, из них 1 млн 248 тыс. человек полностью прошли цикл вакцинации.