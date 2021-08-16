Сеул, , 16:06 — REGNUM Две оппозиционные партии Южной Кореи не смогли договориться о слиянии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление лидера Народной партии Ан Чхоль Су.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Он охарактеризовал переговорный процесс с крупнейшей партией «Сила народа» как «самое тяжёлое время» с тех пор, как десять лет назад он стал политиком.

Политик также извинился перед теми, кто надеялся на слияние партий.

По мнению экспертов, Ан Чхоль Су будет стремиться провести ещё один раунд переговоров с партией «Сила народа» после того, как она выберет своего кандидата в президенты.