Москва, 16 августа, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 16 августа, по состоянию на 15:25 по мск, доллар на Московской бирже подрастает на 0,37%, достигнув 73,48 рубля. Евро прибавляет более скромные 0,15%, торгуясь на уровне 86,5 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

«На котировки нефти, вновь устремившиеся к нижней границе ценового коридора, в которых чёрное золото"пребывает в последние недели, российская валюта реагирует довольно спокойно.

Поддержку рублю оказывают неожиданно высокие данные по ВВП страны за первое полугодие, рост составил более 10%.

Кроме того, рейтинговое агентство Standard & Poors пересмотрело в сторону повышения прогнозы роста валового внутреннего продукта в России не только на текущий, но и на следующий год.

На этом фоне российский рынок акций смотрится существенно сильнее азиатских и европейских рынках, что, соответственно, отражается и на курсе рубля.

Скорее всего, сегодня рубль сможет даже отыграть часть потерь первой половины дня, поскольку атака «медведей» на нефть вряд ли получит развитие, и нас ждет отскок», — считает эксперт.

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