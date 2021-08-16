Москва, 16 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сомнения американского министерства торговли по поводу рыночного характера российской экономики выглядят высосанными из пальца. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что Минторг США пообещал провести соответствующее расследование.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Все эти рассуждения выглядят высосанными из пальца, потому что Россия — это часть мировой хозяйственной системы. Она встроена в мировой рынок. Основой нашей экономики являются рынки труда и капитала. Эти факторы распределяются не планово, а вполне рыночным образом, — сказал Комолов. — Поэтому, естественно, российская экономика, тем более основанная на принципе частной собственности (доля государственных активов меньше четверти), по всем критериям является экономикой рыночной и капиталистической. Государство играет большую роль, но кто сказал, что государство не может участвовать в рыночной системе? Участвовать как игрок, а не как управленец. И участие государства в нашей хозяйственной системе носит не плановый характер».

Поэтому, как полагает Комолов, такие заявления американских властей — это поиск политического повода как-то надавить на российский капитал и вытеснить его с тех рынков, на которых хочет присутствовать американский капитал.

«Скорее всего, речь идет о рынке Европы. Это главное место противостояния российского и американского капитала. Поэтому под поиск этого политического повода могут подводить всякие глупости. Например, называть российскую экономику нерыночной и некапиталистической», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, расследование американского Минторга было начато в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидо-аммиачной смеси (КАС — жидкое азотное удобрение) из России.