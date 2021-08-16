Джокьякарта, Индонезия, 16 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Губернатор Джокьякарты Хаменгкубувоно X заявил, что жителям не нужно эвакуироваться из-за извержения вулкана Мерапи, сообщает CNN Indonesia.

Wili Lumintang Вулкан Мерапи. Индонезия

«Я не думаю, что жители покинут свои дома и отправятся в лагеря беженцев», — заявил губернатор Джокьякарты.

За последние шесть часов вулкан Мерапи выбрасывал потоки лавы девять раз.

Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Мерапи в Индонезии активизировался и начал извергать горячие облака.