Жители Индонезии не собираются покидать свои дома из-за извержения Мерапи
Джокьякарта, Индонезия, 16 августа, 2021, 15:36 — ИА Регнум. Губернатор Джокьякарты Хаменгкубувоно X заявил, что жителям не нужно эвакуироваться из-за извержения вулкана Мерапи, сообщает CNN Indonesia.
Wili Lumintang
Вулкан Мерапи. Индонезия
«Я не думаю, что жители покинут свои дома и отправятся в лагеря беженцев», — заявил губернатор Джокьякарты.
За последние шесть часов вулкан Мерапи выбрасывал потоки лавы девять раз.
Как сообщало ИА REGNUM, вулкан Мерапи в Индонезии активизировался и начал извергать горячие облака.