Лондон, 16 августа, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Для того, чтобы получить разрешение на вылов минтая в российских водах, Китай может оказывать на Россию давление. Такой вывод 16 августа сделали эксперты британского некоммерческого финансового аналитического центра Planet Tracker, доклад которых приводит РБК.

Foodinformer.ru Минтай

В документе отмечается, что в начале нынешнего года влияние Китая на цепочки поставок минтая стало очевидным, а закрытие китайского рынка для российских экспортеров этой рыбы способствовало резкому сокращению ее улова.

Также указывается, что Китай этим решением пытается оказать на Россию давление для получения разрешения на ловлю минтая в российских водах, так как доходы от вылова минтая намного выше, чем доходы от его переработки.

При этом эксперты напоминают, что ранее китайская сторона создала такой же прецедент в Латинской Америке, когда флот Китая начал вылавливать кальмаров напрямую, хотя до этого импортировал их.

Кроме того, уточняется, что минтай является основным видом рыбы, добываемой в России, однако в этом году на его долю на Дальнем востоке приходится только 55%, в то время как на долю Китая приходится 60% российского экспорта минтая.