Сухум, 16 августа, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Сотрудники пожарно-спасательной службы министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана выполнили задачу по тушению лестных пожаров в Турции и начали возвращаться на родину. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Азербайджана.

ИА REGNUM Пожар

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По данным ведомства, самолёт с первой группой пожарных прибыл в Баку около 15:00 по местному времени (14:00 мск). Остальные спасатели будут возвращаться на спецтехнике по наземному пути.

Сообщается, что азербайджанские пожарные потушили возгорание в турецких провинциях Айдын и Мугла. Также бороться с огнём в Турции помогали вертолёт и самолёт-амфибия из Азербайджана.

Стоит отметить, что в Турцию из Азербайджана были направлены 743 спасателя и 97 единиц спецтехники. Они отправились на помощь почти с самого начала лесных пожаров.