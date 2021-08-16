Ереван, , 15:20 — REGNUM Власти Уругвая намерены открыть посольство в Армении. Об этом 16 августа заявил министр иностранных дел Уругвая Франсиско Бустильо на совместной пресс-конференции с и.о. главы МИД Армении Арменом Григоряном в Ереване.

Ереван

Бустильо добавил, что в Монтевидео планируют углублять армяно-уругвайские отношения в области науки, здравоохранения, образования, а также культуры.

«Сотрудничество в сфере образования приведет к углублению взаимоотношений между Госуниверситетом Уругвая и Госуниверситетом им. Брюсова. В Уругвайском университете начнут изучать армянский язык», — сказал глава МИД Уругвая.

Стоит отметить, что Бустильо находится в Армении с официальным визитом. Перед пресс-конференцией он и Григорян провели закрытую встречу.