Минск, 16 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Спасением граждан Белоруссии из столицы Афганистана занимались украинские пилоты и чиновники. Чем в это время занимался глава МИД Белоруссии Владимир Макей и его подчинённые — не совсем понятно. Официальный Минск до сих пор не определился, сколько белорусских граждан осталось на афганской территории.

(сс) Joe Burger Кабул

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебапосредством социальной сети проинформировал общественность:«Украинский самолет, побывавший в Афганистане, забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Белоруссии, Афганистана. Ныне они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем всё для помощи соотечественникам и иностранцам в беде».

На борту украинского самолёта было80 человек, в том числе восемь граждан постсоветских республик. Многие из них уже поблагодарили МИД Украины за спасение.

Официальный Минск до сих пор не определился, сколько белорусских граждан осталось на афганской территории. Чиновники МИД Белоруссии не комментируют ситуацию и не находят даже слов благодарности украинским коллегам.

Напомним, стремительное наступление радикального и запрещённого в России движения «Талибан» началось при эвакуации оккупационного контингента США. Бегство американцев и их афганских клиентов по степени драматизма напомнило многим столь же печальный и позорный для Вашингтона эпизод эвакуации из Вьетнама.

При эвакуации американские военные открывали огонь, пытаясь сбить панику. Известно о человеческих жертвах. Исламисты уже заняли президентский дворец, номинальный лидер Афганистана сбежал в Узбекистан. Россия сохраняет дипломатическое присутствие в охваченной гражданской войной стране.