Москва, 16 августа, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Информация о планах певицы Макsим отправиться на реабилитацию после перенесённого COVID-19 не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявила менеджер певицы Маргарита Соколова.

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«Это ложная информация», — сказала Соколова.

По её словам, медики приезжают оказывать помощь артистке домой: «Она находится дома, реабилитируется дома. Никуда не выезжает».

Соколова отметила, что МакSим 23 августа предстоит снятие швов, оставшихся после госпитализации.

Ранее певицу Макsим выписали после нескольких месяцев лечения тяжёлой формы COVID-19.