Москва, 16 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Количество запросов российской Федеральной налоговой службы (ФНС) к плательщикам налогов по зарубежным операциям значительно выросло и также увеличился интерес налоговиков к ценным бумагам. Об этом 16 августа сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на экспертов.

Nalog.ru В налоговой инспекции

Уточняется, что также ФНС стала вести более персонализированную, адресную работу, направляя конкретные вопросы по определенному счету или операции.

Также отмечается, что причиной такого возросшего контроля со стороны налоговиков стали их подозрения в том, что бизнесмены либо уменьшали сумму прибыли, либо не задекларировали ее фиксированный размер. При этом указывается, что в первую очередь имеются ввиду контролируемые иностранные компании (КИК).

В то же время, с прошлого года владельцы КИК могут платить налоги одним из двух способов. Первый способ — перечислять пять миллионов рублей в год за все зарубежные активы и не сдавать отчетность. Второй — или сообщить о компаниях, прибыль превышает 10 млн руб., и либо заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% или 15%, либо, если владельцем является юридическое лицо, заплатить 20%.

Кроме этого, налоговый менеджер компании EY Екатерина Алексанян уточнила, что многих выбравших новый режим налога на КИК бизнесменов в ФНС обязали представить документы по расчёту прибыли компаний за предыдущие периоды, поставив под сомнение правильность расчёта налоговой базы.

В то же время отмечается, что тут существенное влияние оказал международный автообмен финансовой информацией, и это, как указала партнер FTL Advisers Дарья Невская, привело к открытию «непознанных ранее областей».

В результате ФНС стала активно проводить выездные проверки в отношении физических лиц по прошлым периодам и запрашивать финансовые отчеты, аудиторские заключения, а также пояснения по расчету прибыли и теперь запросы службы касаются определенных счетов или операций.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа стало известно, что антикартельные проверки крупнейших в России торговых сетей начала проводить ФАС.