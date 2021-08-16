Воронеж, 16 августа, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области на 18−19 августа, причина — аномальная жара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Clandestino Жара

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«Очередное штормовое предупреждение от гидромета: днём 18 и 19 августа местами по Воронежской области ожидается опасное метеорологическое-сильная жара, максимальная температура воздуха 35−37С», — уточнили в пресс-службе.

По прогнозам синоптиков, жаркая погода продержится как минимум до конца рабочей недели. В пятницу, 20 августа, днём ожидается до +30, пройдут дожди.