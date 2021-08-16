Саров, Нижегородская область, 16 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В нижегородском Сарове сняли режим ЧС (чрезвычайной ситуации), введённый ранее из-за пожара в заповеднике имени Петра Смидовича на территории Темниковского района Мордовии. Об этом сообщается в официальном аккаунте администрации ЗАТО (закрытого административно-территориального образования) в социальной сети.

Пресс-служба администрации Сарова Пожарные машины

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«Сегодня мы провожаем на места постоянной дислокации подразделения МЧС и Росгвардии, пожарные расчёты из других городов. Тех, кто на протяжении 10 дней помогал нам в борьбе со стихией, не дал огню распространиться на территории города», — подчеркнул глава Сарова Алексей Сафонов, сердечно поблагодарив спасателей за работу.

Отметим, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на 0:00 мск 16 августа, площадь, пройденная огнем в заповеднике составляет 5,8 тыс. гектаров.

По данным Единой дежурно диспетчерской службы Темниковского района, площадь активного горения составляет 3 гектара. За последние трое суток для тушения огня авиация не применялась. В ликвидации пожара принимают участие 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа врио главы Мордовии Артем Здунов навестил в больнице старшего инструктора — пожарного мобильной группировки СПСЧ из Марий Эл Дмитрия Рожкова, который получил травму при тушении пожара 12 августа. Здунов пожелал сотруднику управления МЧС соседней республики скорейшего выздоровления и поблагодарил за самоотверженный труд при ликвидации пожара в заповеднике.

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