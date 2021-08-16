В Швеции сообщили об уровне безработицы в стране
Стокгольм, 16 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Несмотря на то, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное воздействие на экономику, ее последствия для рынка труда в Швеции стабилизировались. Об этом 16 августа сообщил новостной портал Omni со ссылкой на данные Службы занятости Швеции.
Иван Шилов ИА REGNUM
Безработица
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Безработица на прошлой неделе составила 7,9%, как и неделей ранее (7,9%).
Согласно данным пресс-релиза Службы занятости Швеции, за прошедшую неделю 7 406 человек зарегистрировались в качестве безработных. 9 226 человек нашли себе новую работу.
Еще 953 человека начали получать образование или записались на повышение квалификации.