Москва, 16 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Опасения Банка России по поводу того, что в РФ могут ужесточиться условия кредитования, означают, что российскую экономику не ждет ничего хорошего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 августа заявил предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии роста» Николай Пальченко.

Кредит

«Заявляя об ожидании ужесточения условий выдачи кредитов, ЦБ по факту заявил, что он прогнозирует ещё большие проблемы российской экономики, — сказал Пальченко. — Неценовые условия выдачи кредитов ужесточаются, как правило, когда есть опасения, что граждане и предприятия пойдут в банки за необеспеченными кредитами. В том, что так оно и есть, можно не сомневаться, если вспомнить недавние заявления регулятора о пузырях на ипотечном рынке и перегретом рынке потребительского кредитования. Вывод из того факта, что ЦБ опасается наплыва граждан и предприятий за необеспеченными кредитами, только один — регулятор не видит ничего хорошего в экономических перспективах граждан и предприятий ближайшее время».

В данном случае, как полагает Пальченко, регулятор абсолютно прав — в России отсутствуют причины и для роста спроса, и для роста предложений.

«Но есть вопросы к министерству экономического развития: как долго оно собирается быть статистом, и когда же появится внятный ответ, за счёт чего правительство собирается улучшать состояние экономики? За счёт чего будут восстановлены (не говоря уж о дальнейшем росте) спрос и предложение? — поинтересовался Пальченко. — Хотя надо быть справедливым — любые меры правительства по преодолению кризиса заведомо разобьются о денежно-кредитную политику ЦБ, которая для российских предприятий исключает привлечения кредитных ресурсов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в условиях затянувшейся инфляции в России будет идти ужесточение ценовых и неценовых условий кредитования.