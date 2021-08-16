Москва, 16 августа, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Сегодня, 16 августа, цены на нефть на утренних торгах демонстрируют отрицательную динамику, снижаясь на 0,8%, вновь балансируя на грани важного психологического уровня в $70,00 за баррель Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

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«Сегодня во время азиатских торгах падение котировок нефти было более сильным, в моменте оно достигало 1,5%. Рынки негативно реагировали на макроэкономическую статистику в Китае, а также потенциальные риски от дестабилизации Ближнего Востока из-за захвата Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В июле в Китае произошло одновременное замедление сразу в двух секторах, темпы роста объема промышленного производства упали с 8,3% до 6,4%, а темпы роста розничных продаж с 12,1% до 8,5%.

Замедление потребительского сектора в Китае перекликается с негативной статистикой в США, где 13 августа индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета упал до худшего значения с ноября 2013 года в 65,2 пункта. Все это усиливает риски синхронного замедления двух крупнейших экономик в мире и падения спроса на энергоносители.

Негативный фон для нефтяного рынка несколько компенсируется технической картиной, где сильный уровень поддержки располагается на отметке $69,10 за баррель Brent, а сильный уровень сопротивления на отметке $70,70 за баррель.

Так что если американский президент Джо Байден, в ходе обращения к нации, которое по слухам может состояться в ближайшее время, не объявит о возвращении американских войск в Афганистан или, если не произойдет других форс-мажорных событий, нефть в течении сегодняшних торгов и всей недели, вряд ли сможет упасть заметно ниже $69,10 за баррель Brent», — считает эксперт.

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