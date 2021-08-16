Минск, , 13:40 — REGNUM Худший за всю историю НОК Белоруссии результат выступления на Олимпиаде в Токио станет поводом для отдельного большого совещания под председательством экс-президента белорусского олимпийского комитета Александра Лукашенко. Эту структуру накануне всемирного турнира возглавил его старший сын — генерал Виктор Лукашенко.

Ранее на эту тему: МОК не признал Виктора Лукашенко главой НОК Белоруссии

Лукашенко-старший не упустил возможности «пропесочить» белорусских спортсменов во время состоявшегося 13 августа пятничного визита в деревню Тихиничи. Общаясь с атлетом, он сказал: «Больше половины спортсменов не выполнили то, что они уже делали. Но разве это спортсмен?».

«Согласен», — ответил спортсмен в форме с олимпийской символикой, фамилию которого государственный телеканал «СТВ» даже не приводит.

«И потом, вот он говорит: недооценили, не оклемались. Ну так заранее надо было думать. Знали, в каких условиях. Ну ладно, легкоатлеты, я все понимаю — парилка, жарко, душно. Но штангисты — неужели там хуже условия, чем здесь? И потом, вы же двоих отобрали, ну дайте результат. Ну что же это — баранку получают, выходят, это же не дело», — добавил руководитель постсоветской республики.

Читайте также о скандале с белоруской сборной в Токио: МОК возьмет показания у белорусских тренеров по делу Тимановской