Москва, 16 августа, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Чаще всего споры из-за вакцинации от коронавируса возникают на рабочем месте с коллегами. Об этом в ходе опроса заявили 24% жителей России, приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Вакцинация

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Обсуждают делать ли прививку от COVID-19 с друзьями 20% опрошенных, с родственниками — 15%. Ссорятся из-за вакцинации с женой или мужем 8% состоящих в браке или отношениях граждан.

В основном споры с друзьями о прививках затевают противники вакцинации (41%), с родственниками — 29%. Также вступают в полемику и 28% сторонников вакцинации. С коллегами о вреде и пользе прививок дискутируют и те, и другие (по 33%).

Опрос проведен 4—10 августа 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 401 населенном пункте.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 5 августа, в России число вакцинированных приблизилось к 39 миллионам человек.

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