В Южной Осетии выявили ещё более 20 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 16 августа, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших выходных провели 208 тестов на коронавирус, из которых 27 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 16 августа сообщила агентству «Рес».
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За время пандемии в республике выявили 4606 носителей SARS-CoV-2, из них 3880 выздоровели, в том числе 15 — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 726 носителей коронавируса.
В пятницу 13 августа в Южной Осетии сообщили о 36 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате проведения 171 теста. Выздоровевшими медики признали 44 человека.
Как рассказала журналистам глава Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике выписали из «красной зоны» трёх человек, поступили в больницу также трое пациентов с COVID-19. Всего там лечатся 60 пациентов.
Напомним, в Южной Осетии с мая идёт кампания по вакцинации от COVID-19. По последним данным, там привили более 800 человек. Ранее в республику из России доставили 2 тыс. доз вакцины «Спутник V».