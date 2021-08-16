Новосибирск, 16 августа, 2021, 13:32 — ИА Регнум. В Новосибирской области состоялся IX Военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». В этом году он прошёл без участия зрителей. Об этом сообщило региональное правительство.

Правительство Новосибирской области Восстановленный танк Т-34 «Новосибирский колхозник»

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«Традиционные турниры, показательные выступления и реконструкции боёв можно будет увидеть в эфире телеканала «ОТС» 21 августа в 21:00 (время местное)», — уточнили в областной администрации.

По данным министерства культуры Новосибирской области, фестиваль «Сибирский огонь» остаётся самым масштабным за Уралом мероприятием исторической реконструкции. В 2021 году он собрал почти 400 участников из разных уголков России. Обязательным условием участия было наличие отрицательного ПЦР-теста.

Программа фестиваля охватила периоды античности, Раннего средневековья, Высокого средневековья, Ренессанса, эпоху освоения Сибири, Первой мировой войны, Великой Отечественной войны и конца ХХ века.

В показательных выступлениях было задействовано более 30 единиц техники, предоставленной 41-й общевойсковой армией. Впервые в программе участвовал восстановленный танк Т-34 «Новосибирский колхозник».