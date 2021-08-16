Белгород, 16 августа, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Более 600 ящиков с немаркированной алкогольной продукцией, подготовленные к реализации, изъяли оперативники у двух жителей Волоконовского района Белгородской области, сообщила корреспонденту 16 августа пресс-секретарь регионального управления УФСБ Оксана Ищенко.

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Злоумышленники планировали сбыть спиртное на территории области. Оценочная стоимость алкогольной продукции различных наименований, в том числе под видом брендовых напитков, превышает шесть миллионов рублей.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело. По решению Волоконовского районного суда каждый из них проведёт два года в колонии общего режима. Кроме того, осуждённые должны выплатить более 1,8 млн рублей правообладателям алкогольной продукции на основании гражданских исков.

Апелляционным решением Белгородского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.