Тирасполь, 16 августа, 2021, 13:33 — ИА Регнум. С 1 сентября начнёт действовать запрет на пропуск через украино-молдавскую границу автомобилей с номерами Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), из-за чего ситуация в регионе может обостриться. Об этом, как сообщает 16 августа агентство «Новости Приднестровья», заявил экс-министр иностранных дел ПМР Владимир Ястребчак.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

«Запрет на пересечение границы для приднестровского автотранспорта станет весьма серьезным вызовом не только для переговорного процесса, но и для региональной стабильности», — отметил бывший глава приднестровского внешнеполитического ведомства.

Ястребчак также заявил, что он опасается ухудшения ситуации в регионе из-за прихода в Молдавии к власти нового правительства, сформированного прозападной партией «Действие и солидарность», основанной президентом республики Майей Санду.

Стоит отметить, что ранее Киев разрешил Кишинёву разместить пункт молдавской погранслужбы на украинской территории у границы с Приднестровьем. Таким образом, граждане ПМР, выезжая на Украину, не могут избежать досмотра пограничниками Молдавии.