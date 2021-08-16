Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 13:18 — ИА Регнум. В настоящее время в Петербурге на лечении в стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 4957 человек, сообщили 16 августа в пресс-службе городской администрации. Из числа этих пациентов 500 человек находятся в палатах реанимации, в том числе 230 больных подключены к аппаратам ИВЛ.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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За минувшие сутки в 13 городских и пять федеральных стационаров поступило 145 человек с ковидом и пневмонией, выписано из больниц 59 человек. Всего в Петербурге сейчас развернуто 6643 койки для таких пациентов, из них свободно около 43% (относительно норматива Минздрава). На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находится 36 251 человек.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 1383 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что существенно меньше, чем в предыдущие несколько суток. За 15 августа выписаны по выздоровлению 1794 пациента, скончались 44 человека.