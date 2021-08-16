Москва, 16 августа, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Рубль укрепился по итогам минувшей недели, заметно прибавив в весе на торгах 13 августа, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Банк России Рубль

«Пара была вынуждена отступить к отметке 73 руб./доллар на фоне повсеместного ослабления доллара из-за неожиданно слабых данных по потребительскому доверию в США, которые снизили вероятность преждевременного начала сворачивания стимулов Федрезервом.

Однако новая неделя началась с отступления российской валюты на фоне попыток восстановления доллара в сочетании с падением нефтяных цен.

Пара доллар/рубль оттолкнулась от упомянутой отметки и, открывшись гэпом вверх, достигла первой зоны сопротивления 73,30 руб.

На данный момент возвращение российской валюты на траекторию роста представляется маловероятным, учитывая действующие факторы.

Во-первых, падение доллара остановилось и может перерасти в отскок, пусть даже технический. В конце концов, американская экономика по-прежнему опережает своих коллег в темпах восстановления и вакцинации.

Во-вторых, нефть продолжает дешеветь, причем третий день подряд. Здесь давление оказывают слабые данные из Китая, рост буровой активности в США и общее беспокойство, связанное с пандемией.

В-третьих, на мировых рынках сегодня наблюдается повсеместное уклонение от рисков, которое оказывает давление в том числе и на рубль. В-четвертых, налоговый период в РФ только начался и пока не оказывает поддержки рублю.

С технической точки зрения в течение сегодняшней сессии возможно движение в направлении зоны 73,50 руб. в случае успешного тестирования отметки 73,30 руб., от которого доллар пока воздерживается.

Однако в случае перемены настроений инвесторов в лучшую сторону пара пока останется под уровнем 73,50 руб.», — считает эксперт.

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