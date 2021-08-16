Москва, 16 августа, 2021, 12:35 — ИА Регнум. Российские школы начнут новый учебный год в традиционном формате. Об этом в ходе встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Obrnadzor.gov.ru Сергей Кравцов

«Учебный год начнётся в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов», — цитирует Кравцова телеграм-канал «Большая перемена РФ», принадлежащий пресс-службе Минпросвещения РФ.

По его словам, дистанционного формата начала нового учебного года «не предполагается».

Кравцов отметил, что представители ведомства с каждым регионом отработали меры по защите здоровья в образовательной среде, и регионы «держат этот вопрос на контроле».