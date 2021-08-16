Новосибирск, 16 августа, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Кандидат исторических наук Сергей Чернышов был вызван в Новосибирске в следственный комитет из-за своего поста в соцсети Facebook, в котором он назвал «власовцем» русского князя Александра Невского. Об этом 16 августа сообщает «Сибирь.Реалии» (СМИ, выполняющее функции иностранного агента).

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж Сергей Эйзенштейн, Дмитрий Васильев, Борис Иванов. 1938. СССР Александр Невский

Как рассказал ученый, он был удивлен вызовом к следователю и отметил, что не занимается политикой, а также не затрагивает тему Великой Отечественной войны, понимая, что есть ряд запретных тем.

«Ее не трогаешь, и все будет хорошо», — отметил он.

Кроме этого, ученый добавил, что интерес со стороны следователя вызвал его пост от 11 июня на тему переименования площади им. Я. М. Свердлова (российский революционер, советский политический и государственный деятель) в площадь им. князя Александра Невского, в котором он заявил, что ему грустно видеть, что в Новосибирске всерьез обсуждают эту тему.

«Выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом. Первый — классический бандит, на революционной волне случайно попавший в верховную власть. Второй — классический коллаборационист, который продался завоевателям за статус (сейчас бы сказали — власовец). И оба они (а точнее, образы, которые мы обсуждаем) — плод фантазий пропагандистов советской эпохи», — говорится в указанном посте Чернышова.

Также он утверждает, что существование в истории такого события, как Ледовое побоище не доказано и оно, по словам Чернышов, попало «в учебники истории прямиком из киноэкранов», имея ввиду известный фильм 1938 года советского режиссера Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», который ученый назвал «фантазией».