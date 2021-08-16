Новороссийск, Краснодарский край, 16 августа, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Последствия непогоды ликвидируют в Новороссийске Краснодарского края 16 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

Admnvrsk.ru Новороссийск

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Вечером 16 августа на территории Новороссийска выпало 112 мм осадков, поступило 215 заявок о подтоплении приусадебных участков, в том числе подтоплено 78 домовладений, а также пять многоквартирных домов — вода заходила в подъезд и подвал. Подтоплено 129 придомовых территорий.

На утро 16 августа остаются подтопленными территории трёх детских садов. Производится откачка воды. Отключений электроснабжения не зафиксировано.

В Новороссийске работают комиссии по оценке ущерба. К ликвидации последствий сильного ливня в Новороссийске подключены городские службы, спасатели, ремонтно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций.