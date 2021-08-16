Москва, 16 августа, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Принуждать детей и педагогов школ к вакцинации от COVID-19 недопустимо. Об этом в ходе встречи с детским омбудсменом Анной Кузнецовой заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Obrnadzor.gov.ru Сергей Кравцов

«Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поддержал заявление уполномоченного по правам ребёнка при президенте России Анны Кузнецовой о недопустимости принудительной вакцинации или всяких санкций при отказе от неё в отношении учеников и педагогов школ и учреждений среднего профессионального образования», — говорится в сообщении телеграм-канала «Большая перемена РФ», принадлежащего Минпросвещения РФ.

Напомним, ранее руководство ряда школ России заявило своим сотрудникам о необходимости привиться двумя компонентами вакцины от COVID-19 до 15 августа — в противном случае работникам школ пригрозили отстранением от работы.