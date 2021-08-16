Ростов-на-Дону, 16 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Участие в прививочной кампании от коронавируса завершили более 1 млн жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 августа.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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С начала массовой вакцинации прививку от COVID-19 получили 1 млн 304,17 тыс. человек (+ 6508 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 10,45 тыс. человек (+ 7291 за сутки).

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области привить от коронавируса планируется минимум 60% взрослого населения — более 2 млн человек.