Вашингтон, 16 августа, 2021, 12:13 — ИА Регнум. Соединёнными Штатами начато расследование о соответствии экономики России статусу рыночной экономики. Об этом 16 августа говорится в заявлении минторга США.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В пояснении к документу указывается, что такое расследование было начато в ходе антидемпингового анализа поставок карбамидо-аммиачной смеси (КАС — жидкое азотное удобрения) из России.

«В рамках расследования справедливой стоимости нитрата аммония, поставляемого из Российской Федерации, мы обнаружили, что заявитель (компании из США — ред.) предоставил достаточные доказательства для министерства торговли, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли продолжать рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой для целей закона об антидемпинговых пошлинах», — говорится в документе.

Отметим, США признали экономику России соответствующей статусу рыночной в 2002 году, и такой статус существенно усложняет возможность введения против российских компаний антидемпинговых пошлин.