Ростов-на-Дону, 16 августа, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано 28 летальных исходов среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 августа.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Жертвами коронавируса стали 18 женщин в возрасте от 48 до 87 лет и десять мужчин в возрасте от 28 до 84 лет. Все пациенты имели ряд хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 5 578 случаев смерти среди ковид-пациентов.