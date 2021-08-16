Кабул, , 12:04 — REGNUM Бывший мэр афганского города Майман обратился к властям Латвии с просьбой о предоставлении ему и его семье убежища. Об этом сообщил министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью местному телевидению.

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Выбор Латвии бывший глава местного самоуправления аргументировал тем, что именно возле Маймана (центра провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана) были расквартированы латвийские военные из состава ограниченного контингента НАТО.

Министр обороны Латвии выразил опасения, что беженцев из Афганистана станет больше и описал ситуацию в этой стране как трагическую. По мнению Пабрикса, ошибка НАТО заключалась в отступлении западных военных сил из Афганистана.

Он убежден, что именно это позволило радикальному движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватить власть и войти в столицу Кабул. 15 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили об установлении своего контроля на всей территории Афганистана.