Ростов-на-Дону, 16 августа, 2021, 12:03 — ИА Регнум. В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 487 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 16 августа. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые случаи заражения коронавирусом установлены в 55 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (202) и Сальском районе (десять). Около 13% заразившихся — люди старше 66 лет, более 15,5% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области зарегистрировано 117 136 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 102 530 носителей инфекции.