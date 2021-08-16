Белгород, 16 августа, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Белгородской области 16 августа подтверждено 142 новых случая заражения коронавирусом, что на два меньше, чем выявлено сутками ранее. Зарегистрировано три летальных исхода. На вакцинацию от COVID-19 подано 924 заявки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области COVID-19 выявлен у 46 950 жителей. Выздоровел 41 261 человек, в том числе 19 — выписаны за последние сутки. В стационарах находятся 1 449 пациентов, лечатся амбулаторно 3282 человека, на самоизоляции 12 450 белгородцев.

От осложнений, вызванных коронавирусом, в регион скончались 958 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 записались 682 153 человека. Из них полностью прошли курс иммунизации 578 443 добровольца.