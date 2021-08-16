Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 11:59 — ИА Регнум. За последние сутки в Ленинградской области подтвердили 232 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 16 августа в региональном оперштабе. Новый показатель — на два случая больше того, что был зафиксирован в предыдущие сутки, но в целом заболеваемость в регионе остается на «плато».

Дарья Драй ИА REGNUM Палата реанимации

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Наибольшее число новых носителей вируса за истекшие сутки обнаружено в областных городах Кириши (21), Выборг (13), Тихвин (12), Гатчина (10) и Мурино (9).

Количество жертв COVID-19 в регионе увеличилось за сутки на 16 человек и достигло 2348 жертв за время пандемии.

Всего за это время в Ленобласти выявили 59 842 случая заражения. Из числа заболевших выздоровели 48 577 человек, в том числе 76 человек выписаны за минувшие сутки.