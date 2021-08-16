Москва, 16 августа, 2021, 11:49 — ИА Регнум. С 27 августа Россия снимает ограничения на авиаперелёты в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию, сообщает 16 августа сайт правительства РФ.

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Решение о снятии ограничений принято с учётом эпидемиологической обстановки по итогам заседания оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19.

Также с 27 августа будет увеличено число рейсов в Венгрию, Египет, Кипр, а также Киргизию и Таджикистан.

Ограничения на перелёты в Танзанию решено продлить до 2 сентября.