Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 11:45 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге лабораторно подтверждено 1383 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 16 августа в федеральном оперштабе. Это на 285 случаев меньше, чем было выявлено в предыдущие сутки, и на 440 случаев меньше, чем двое суток тому назад.

(сс) Belova59 Лаборатория

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Таким образом, за минувшие выходные дни суточная выявляемость новых случаев коронавируса в Петербурге сократилась сразу более чем на 24%.

Также за последние сутки по выздоровлению в регионе было выписано 1794 пациента, что на 233 человека больше, чем сутками ранее.

Всего за время пандемии в Петербурге выявлено 557 993 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 531 443 человека, от COVID-19 скончались 20 025 человек, в том числе 44 человека — за последние сутки.