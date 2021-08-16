Москва, 16 августа, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Россия возобновит авиаперелёты без ограничений в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Об этом журналистам сообщили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна В аэропорту

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«По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о снятии с 27 августа 2021 года ограничений на выполнение регулярных и нерегулярных (чартерных) полетов из аэропортов России, из которых возобновлены международные полеты, в Доминикану, Южную Корею и Чехию», — говорится в сообщении.

Помимо этого, оперштаб продлил ограничения на перелёты в Танзанию до 2 сентября 2021 года включительно.