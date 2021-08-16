Москва, 16 августа, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки увеличилось на 1489, сообщили 16 августа в столичном оперштабе.

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Днём ранее в столице выявили 1954 случая. Общее число заражений в столице с начала пандемии достигло 1 543 648. За сутки от коронавирусной инфекции в столице умерли 54 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 20 765.