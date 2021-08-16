Санкт-Петербург, 16 августа, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Количество умерших, основной причиной смерти которых в 2020—2021 годах стал COVID-19, в Петербурге превысило 20 тысяч человек. Как сообщили 16 августа в федеральном оперштабе, за последние сутки от ковида в городе скончались еще 44 человека, а общее число жертв болезни составило 20 025 человек.

Med-instrukcia.ru Морг

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Суточная смертность в Петербурге за прошедшие сутки оказалась на десять случаев ниже, чем в Москве. Летальность COVID-19 в Северной столице на сегодня составляет 3,58% от общего числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.

С начала августа суточная смертность от ковида в Петербурге снизилась примерно на треть. Тем не менее, число смертей от последствий коронавируса в расчете на 100 тыс. населения остается в регионе одним из самых высоких в России.