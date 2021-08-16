Москва, 16 августа, 2021, 11:27 — ИА Регнум. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 20 765, сообщает 16 оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число случаев с начала пандемии, подтверждённых исследованиями, достигло 6 621 601. По суточному приросту заражений среди регионов лидируют Москва (1489), Санкт-Петербург (1383) и Подмосковье (1362).

В штабе рассказали, что за сутки от ковида в России умерли 806 человек, с начала пандемии — 171 305 человек.