Москва, 16 августа, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Примерно треть переболевших COVID-19 даже спустя несколько месяцев после выздоровления не могут в полной мере совершать повседневные дела из-за снижения качества жизни. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора со ссылкой на руководителя отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора Хадижат Омарову.

Zdrav.nso.ru Больной COVID-19

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«Около трети переболевших COVID-19 спустя три-четыре месяца после болезни не могут полноценно ухаживать за собой и совершать повседневные дела, постковидный синдром вызывает существенное снижение качества жизни», — говорится в сообщении пресс-службы в Instagram-аккаунте ведомства.

Омарова отметила, что при лёгкой форме COVID-19 пациенты выздоравливают примерно через две недели, при среднетяжелой и тяжелой — спустя три-шесть недель. При этом в среднем постковидный синдром проходит в течение шести месяцев, однако у некоторых людей он сохраняется дольше.

Сообщается также, что организм детей справляется быстрее, чем организм взрослых.