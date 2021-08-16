Симферополь, 16 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Проблемы, возникающие у жителей Крыма при получении информации по электронной карте mos.ru, политолог объяснил следствием влияния экономических санкций. Компании ограничивают на полуострове свои услуги, боясь потерять выход на международный рынок, а российские власти закрывают на это глаза, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM 16 августа политобозреватель Якутия.инфоТимофей Ефремов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

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«То, что происходит сейчас — отсутствие доступа к сервису электронной медкарты — следствие влияния экономических санкций. Многие российские компании и компании со смешанным участием, работающие в сфере интернет технологий и связи, боятся потерять выход на международный рынок и доступ к западным технологиям, поэтому исключают непризнанную на международном уровне республику Крым из поля действия своих сервисов. Российская власть вынуждена закрывать на это глаза по объективным причинам. Интересы бизнеса тут выше, чем доступность интернет-сервисов для крымчан», — считает эксперт.

Тимофей Ефремов недоумевает, почему за время нахождения Крыма в составе России не были созданы какие-нибудь сугубо внутрироссийские компании. Они могли бы взять на себя работу с населением Крыма, не опасаясь внешних санкций. Возможно такой вариант не эффективен и поэтому не применяется, предположил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Крыма не могут получить информацию по электронной карте ребёнка, доступную всем жителям России на сайте mos.ru. Населению полуострова ресурс отвечает, что «доступ к данной услуге разрешен только с территории РФ».