Новосибирск, 16 августа, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Новосибирское региональное управление Роспотребнадзора сегодня, 16 августа, рассказало о подготовке школ к новому учебному году. По данным ведомства, работа образовательных организаций с 1 сентября 2021 года из-за коронавируса предполагает «особый режим функционирования в соответствии с действующими санитарными правилами».

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Так, в целях минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации общеобразовательные организации должны работать по специально разработанному расписанию уроков и перемен.

Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций.

Также в помещениях должна проводиться уборка всех помещений и регулярное обеззараживание воздуха.